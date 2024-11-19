Росія вдарила по гуртожитку у Глухові: шість загиблих, зокрема дитина. Завали ще розбирають

Під завалами ще можуть бути люди, інформують у Сумській ОВА

Глухів (Фото: Суспільне Суми/Олександр Соломко)

Пізно ввечері 18 листопада російські окупанти атакували ударними дронами гуртожиток у Глухові Сумської області, внаслідок чого є загиблі й поранені. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

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РФ вдарила по гуртожитку двома "шахедами", внаслідок чого станом на 07:00 19 листопада відомо про шістьох загиблих, серед яких одна дитина. Ще 12 людей отримали поранення, черед них дві дитини.

На місці тривають аварійно-рятувальні роботи, під завалами ще можуть бути люди.