Росія вдарила по гуртожитку у Глухові: шість загиблих, зокрема дитина. Завали ще розбирають
Глухів (Фото: Суспільне Суми/Олександр Соломко)

Пізно ввечері 18 листопада російські окупанти атакували ударними дронами гуртожиток у Глухові Сумської області, внаслідок чого є загиблі й поранені. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

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РФ вдарила по гуртожитку двома "шахедами", внаслідок чого станом на 07:00 19 листопада відомо про шістьох загиблих, серед яких одна дитина. Ще 12 людей отримали поранення, черед них дві дитини.

На місці тривають аварійно-рятувальні роботи, під завалами ще можуть бути люди.

  • Також ввечері 18 листопада у Запоріжжі гриміли потужні вибухи: Росія атакувала щонайменше десятком ударних дронів. Без живлення залишились котельні та лікарня.
  • 19 листопада у всіх областях України через масовану атаку росіян діють графіки відключення світла.
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