Графіки відключень світла 19 листопада діятимуть по всій Україні

У вівторок, 19 листопада, у всіх областях України будуть діяти графіки відключення світла. Про це повідомило акціонерне товариство "Укренерго".

Час застосування й обсяг обмежень будуть такими:

06:00 – 07:00 – одна черга відключень;

07:00 – 09:00 – дві черги відключень;

09:00 – 14:00 – одна черга відключень;

14:00 – 18:00 – дві черги відключень;

18:00 – 23:00 – одна черга відключень.

В Укренерго зазначили, що причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки в неділю, 17 листопада.

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене окупантами обладнання, повідомили в компанії.

ДОВІДКА

Черга – група побутових і промислових споживачів, які використовують певну кількість мегават. Усього є шість таких черг.

Укренерго пояснювало: умовно, одна черга – це чотири години відключень на добу, дві – вісім годин, три – 12 годин і чотири – 12+ годин. Проте якщо, наприклад, три черги застосовуються на декілька годин, то у цей час світло вимикають у більшої кількості абонентів.

Дані про тривалість відключень за конкретними адресами можна дізнатися на ресурсах місцевих обленерго – вони ж і визначають тривалість черги та її перемикання.