Графики отключений света 19 ноября будут действовать по всей Украине

Отключение света (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Во вторник, 19 ноября, во всех областях Украины будут действовать графики отключения света. Об этом сообщило акционерное общество "Укрэнерго".

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Время применения и объем ограничений будут следующими:

06:00 – 07:00 – одна очередь отключений;

07:00 – 09:00 – две очереди отключений;

09:00 – 14:00 – одна очередь отключений;

14:00 – 18:00 – две очереди отключений;

18:00 – 23:00 – одна очередь отключений.

В Укрэнерго отметили, что причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки в воскресенье, 17 ноября.

Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное оккупантами оборудование, сообщили в компании.

СПРАВКА Очередь – группа бытовых и промышленных потребителей, использующих определенное количество мегаватт. Всего шесть таких очередей. Укрэнерго объясняло: условно, одна очередь – это четыре часа отключений в сутки, два – восемь часов, три – 12 часов и четыре – 12+ часов. Однако, если, например, три очереди применяются на несколько часов, то в это время свет выключают у большего количества абонентов. Данные о продолжительности отключений по конкретным адресам можно узнать на ресурсах местных облэнерго – они и определяют продолжительность очереди и ее переключение.