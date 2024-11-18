Графики отключений света 19 ноября будут действовать по всей Украине
Во вторник, 19 ноября, во всех областях Украины будут действовать графики отключения света. Об этом сообщило акционерное общество "Укрэнерго".
Время применения и объем ограничений будут следующими:
06:00 – 07:00 – одна очередь отключений;
07:00 – 09:00 – две очереди отключений;
09:00 – 14:00 – одна очередь отключений;
14:00 – 18:00 – две очереди отключений;
18:00 – 23:00 – одна очередь отключений.
В Укрэнерго отметили, что причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки в воскресенье, 17 ноября.
Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное оккупантами оборудование, сообщили в компании.
Очередь – группа бытовых и промышленных потребителей, использующих определенное количество мегаватт. Всего шесть таких очередей.
Укрэнерго объясняло: условно, одна очередь – это четыре часа отключений в сутки, два – восемь часов, три – 12 часов и четыре – 12+ часов. Однако, если, например, три очереди применяются на несколько часов, то в это время свет выключают у большего количества абонентов.
Данные о продолжительности отключений по конкретным адресам можно узнать на ресурсах местных облэнерго – они и определяют продолжительность очереди и ее переключение.
- Воздушные силы сообщили, что во время массированной российской атаки 17 ноября защитники сбили 102 ракеты и 42 дрона.
- Из-за массированной атаки в ряде украинских регионов ввели экстренные отключения света.