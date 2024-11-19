В Запоріжжі гриміли потужні вибухи: Росія атакувала щонайменше десятком ударних дронів

Федоров повідомив, що через російську атаку без живлення залишились котельні та лікарня

Запоріжжя (Ілюстративний скриншот)

Ввечері 18 листопада Росія атакувала Україну ударними безпілотниками, зокрема "шахеди" запускались по Запоріжжю. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Він зазначив, що ворог атакував місто більш ніж 10 "шахедами". Журналіст LIGA.net у місті повідомив, що в Запоріжжі гриміли десятки потужних вибухів, також у небі виднілись "спалахи".

Постраждала цивільна інфраструктура, понад 10 000 абонентів залишились без світла.

Без живлення залишились котельні та лікарня.

ДОПОВНЕНО О 07:39. Федоров повідомив, що понад 15 600 абонентів залишаються знеструмленими після нічної атаки. Ворог залишив без світла понад 17 600 споживачів, але вже майже 2000 абонентам електроенергію поновили.

Від теплопостачання відключено 677 будинків.