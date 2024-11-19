В Запорожье гремели мощные взрывы: Россия атаковала минимум десятком ударных дронов
Вечером 18 ноября Россия атаковала Украину ударными беспилотниками, в том числе "шахеды" запускались по Запорожью. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.
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Он отметил, что враг атаковал город более чем 10 "шахедами". Журналист LIGA.net в городе сообщил, что в Запорожье гремели десятки мощных взрывов, также в небе виднелись "вспышки".
Пострадала гражданская инфраструктура, более 10 000 абонентов остались без света.
Без электроэнергии остались котельные и больница.
- Во время массированной российской атаки 17 ноября силы ПВО сбили 102 ракеты и 42 дрона.
- После этого в ряде украинских регионов ввели экстренные отключения света.
- 19 ноября во всех областях Украины действуют графики отключения света.