У Глухові завершили розбирати завали: загинули 12 людей, серед них – дитина

Внаслідок російського дронового удару поранено 11 людей, з них діти віком 13 та 14 років

Фото: МВС

На території гуртожитку в Глухові Сумської області завершили розбирати завали. Внаслідок російського дронового удару там загинули 12 людей, серед них – дитина, повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

"Відомо про 12 загиблих, серед них хлопчик, якому днями мало виповнитись вісім років. Поранено 11 людей, з них діти віком 13 та 14 років", – написали правоохоронці.

Росія вдарила по Глухову двома "шахедами".

Раніше на цю атаку відреагував президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що кожен новий удар тільки підтверджує справжні наміри російського диктатора Володимира Путіна – він хоче, щоб війна тривала, і розмови про мир йому нецікаві.

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Увечері 18 листопада у Запоріжжі гриміли потужні вибухи: Росія атакувала щонайменше десятком ударних дронів. Без живлення залишились котельні та лікарня.

19 листопада у всіх областях України через масовану атаку росіян діють графіки відключення світла.