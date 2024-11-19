У Глухові завершили розбирати завали: загинули 12 людей, серед них – дитина
На території гуртожитку в Глухові Сумської області завершили розбирати завали. Внаслідок російського дронового удару там загинули 12 людей, серед них – дитина, повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.
"Відомо про 12 загиблих, серед них хлопчик, якому днями мало виповнитись вісім років. Поранено 11 людей, з них діти віком 13 та 14 років", – написали правоохоронці.
Росія вдарила по Глухову двома "шахедами".
Раніше на цю атаку відреагував президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що кожен новий удар тільки підтверджує справжні наміри російського диктатора Володимира Путіна – він хоче, щоб війна тривала, і розмови про мир йому нецікаві.
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