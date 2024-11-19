МЗС Литви викликало представника РФ через масовану атаку на Україну та 1000 днів агресії
Міністерство закордонних справ Литви викликало представника посольства Росії, щоб вручити ноту протесту через останній масований удар по Україні та агресію, яка триває вже 1000 днів. Про це йдеться у повідомленні пресслужби дипломатичного відомства.
Зазначається, що протест представнику РФ висловили через ракетний обстріл України 17 листопада, який призвів до пошкодження об’єктів, зокрема енергетичної інфраструктури.
"Литва рішуче засуджує агресію Росії, порушення нею суверенітету і територіальної цілісності України, а також її воєнні злочини, злочини проти людяності та інші серйозні злочини за міжнародним правом", – йдеться у повідомленні.
Представнику посольства Росії нагадали, що Литва вже ініціювала створення Спеціального міжнародного трибуналу. Цей трибунал має притягнути до відповідальності керівництво РФ та держав, які підтримують агресію, а також забезпечити повне відшкодування збитків, завданих Україні.
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