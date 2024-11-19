МЗС Литви викликало представника РФ через масовану атаку на Україну та 1000 днів агресії

Посольство РФ у Литві (Фото: E. Blažio / LRT)

Міністерство закордонних справ Литви викликало представника посольства Росії, щоб вручити ноту протесту через останній масований удар по Україні та агресію, яка триває вже 1000 днів. Про це йдеться у повідомленні пресслужби дипломатичного відомства.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Зазначається, що протест представнику РФ висловили через ракетний обстріл України 17 листопада, який призвів до пошкодження об’єктів, зокрема енергетичної інфраструктури.

"Литва рішуче засуджує агресію Росії, порушення нею суверенітету і територіальної цілісності України, а також її воєнні злочини, злочини проти людяності та інші серйозні злочини за міжнародним правом", – йдеться у повідомленні.

Представнику посольства Росії нагадали, що Литва вже ініціювала створення Спеціального міжнародного трибуналу. Цей трибунал має притягнути до відповідальності керівництво РФ та держав, які підтримують агресію, а також забезпечити повне відшкодування збитків, завданих Україні.