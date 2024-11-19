МИД Литвы вызвал дипломата РФ из-за массированной атаки на Украину и 1000 дней агрессии
Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства России, чтобы вручить ноту протеста из-за последнего массированного удара по Украине и агрессии, которая длится уже 1000 дней. Об этом говорится в сообщении пресс-службы дипломатического ведомства.
Отмечается, что протест представителю РФ выразили из-за ракетного обстрела Украины 17 ноября, который привел к повреждению объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.
"Литва решительно осуждает агрессию России, нарушение ею суверенитета и территориальной целостности Украины, а также ее военные преступления, преступления против человечности и другие серьезные преступления по международному праву", – говорится в сообщении.
Представителю посольства России напомнили, что Литва уже инициировала создание Специального международного трибунала. Этот трибунал должно привлечь к ответственности руководство РФ и государств, поддерживающих агрессию, а также обеспечить полное возмещение ущерба, нанесенного Украине.
- 17 ноября 2024 года Воздушные силы сообщили, что во время массированной российской атаки украинские военные сбили 102 ракеты и 42 дрона.
- В результате российского удара по Днепропетровской области смертельные ранения получили двое железнодорожников. Из-за российской атаки в Одесской области погибли два энергетика, есть пострадавший и повреждения.
- В ряде украинских регионов ввели экстренные отключения света из-за атаки РФ.