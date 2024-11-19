МИД Литвы вызвал дипломата РФ из-за массированной атаки на Украину и 1000 дней агрессии

Посольство РФ в Литве (Фото: E. Blažio / LRT)

Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства России, чтобы вручить ноту протеста из-за последнего массированного удара по Украине и агрессии, которая длится уже 1000 дней. Об этом говорится в сообщении пресс-службы дипломатического ведомства.

Отмечается, что протест представителю РФ выразили из-за ракетного обстрела Украины 17 ноября, который привел к повреждению объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.

"Литва решительно осуждает агрессию России, нарушение ею суверенитета и территориальной целостности Украины, а также ее военные преступления, преступления против человечности и другие серьезные преступления по международному праву", – говорится в сообщении.

Представителю посольства России напомнили, что Литва уже инициировала создание Специального международного трибунала. Этот трибунал должно привлечь к ответственности руководство РФ и государств, поддерживающих агрессию, а также обеспечить полное возмещение ущерба, нанесенного Украине.