Ландсбергис призывает Запад отказаться от стратегии "неэскалации" для победы Украины
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что западные союзники должны пересмотреть стратегию победы Украины и перейти к решительным действиям. Его цитирует пресс-служба дипломатического ведомства страны.
Ландсбергис подчеркнул, что Евросоюз должен не только оказывать финансовую и военную помощь Украине, но и демонстрировать политическое единство.
"Нам всем нужна новая стратегия победы Украины, основанная на силе и способности к мобилизации, а не на страхе перед эскалацией. 1000-дневная война доказала, что невозможно достичь мира с помощью стратегии неэскалации", – сказал он.
- 17 ноября 2024 года газета NYT заявила, что Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по России.
- Президент Владимир Зеленский в тот же день отреагировал на подобные заявления СМИ и заявил, что дальнобойные удары не анонсируются. По его словам, ракеты "сами за себя скажут".
- 18 ноября Axios сообщило, что Байден одобрил удары ракетами ATACMS только по Курской области РФ, где сосредоточены солдаты КНДР.