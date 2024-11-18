Ландсбергис призывает Запад отказаться от стратегии "неэскалации" для победы Украины

По мнению литовского министра, союзники должны не только оказывать помощь Украине, но и демонстрировать политическое единство

Габриелюс Ландсбергис (Фото: ЕРА)

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что западные союзники должны пересмотреть стратегию победы Украины и перейти к решительным действиям. Его цитирует пресс-служба дипломатического ведомства страны.

Ландсбергис подчеркнул, что Евросоюз должен не только оказывать финансовую и военную помощь Украине, но и демонстрировать политическое единство.

"Нам всем нужна новая стратегия победы Украины, основанная на силе и способности к мобилизации, а не на страхе перед эскалацией. 1000-дневная война доказала, что невозможно достичь мира с помощью стратегии неэскалации", – сказал он.

17 ноября 2024 года газета NYT заявила, что Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по России.

Президент Владимир Зеленский в тот же день отреагировал на подобные заявления СМИ и заявил, что дальнобойные удары не анонсируются. По его словам, ракеты "сами за себя скажут".

18 ноября Axios сообщило, что Байден одобрил удары ракетами ATACMS только по Курской области РФ, где сосредоточены солдаты КНДР.