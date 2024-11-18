Ландсбергис призывает Запад отказаться от стратегии "неэскалации" для победы Украины
Габриелюс Ландсбергис (Фото: ЕРА)

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что западные союзники должны пересмотреть стратегию победы Украины и перейти к решительным действиям. Его цитирует пресс-служба дипломатического ведомства страны.

Ландсбергис подчеркнул, что Евросоюз должен не только оказывать финансовую и военную помощь Украине, но и демонстрировать политическое единство.

"Нам всем нужна новая стратегия победы Украины, основанная на силе и способности к мобилизации, а не на страхе перед эскалацией. 1000-дневная война доказала, что невозможно достичь мира с помощью стратегии неэскалации", – сказал он.

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