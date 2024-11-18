Ландсбергіс закликає Захід відмовитися від стратегії "неескалації" для перемоги України
Габріелюс Ландсбергіс (Фото: ЕРА)

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що західні союзники мають переглянути стратегію перемоги України та перейти до рішучих дій. Його цитує пресслужба дипломатичного відомства країни.

Ландсбергіс підкреслив, що Євросоюз має не лише надавати фінансову та військову допомогу Україні, але й демонструвати політичну єдність.

"Нам усім потрібна нова стратегія перемоги України, заснована на силі та здатності до мобілізації, а не на страху перед ескалацією. 1000-денна війна довела, що неможливо досягти миру за допомогою стратегії неескалації", – висловився він.

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