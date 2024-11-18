Ландсбергіс закликає Захід відмовитися від стратегії "неескалації" для перемоги України

На думку литовського міністра, союзники мають не тільки надавати допомогу Україні, але й демонструвати політичну єдність

Габріелюс Ландсбергіс (Фото: ЕРА)

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що західні союзники мають переглянути стратегію перемоги України та перейти до рішучих дій. Його цитує пресслужба дипломатичного відомства країни.

Ландсбергіс підкреслив, що Євросоюз має не лише надавати фінансову та військову допомогу Україні, але й демонструвати політичну єдність.

"Нам усім потрібна нова стратегія перемоги України, заснована на силі та здатності до мобілізації, а не на страху перед ескалацією. 1000-денна війна довела, що неможливо досягти миру за допомогою стратегії неескалації", – висловився він.

17 листопада 2024 року газета NYT заявила, що Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по Росії.

Президент Володимир Зеленський того самого дня відреагував на подібні заяви ЗМІ та заявив, що далекобійні удари не анонсуються. За його словами, ракети "самі за себе скажуть".

18 листопада Axios повідомило, що Байден схвалив удари ракетами ATACMS тільки по Курській області РФ, де зосереджені солдати КНДР.