Ландсбергіс наполягає, що Україна має вільно використовувати західну зброю

Глава МЗС Литви заявив, що озброєння не буде ефективним, якщо Київ не зможе застосовувати його в повному обсязі

Габріелюс Ландсбергіс (Фото: ЕРА, TOMS KALNINS)

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс наполягає, що Україні потрібно надати можливість використовувати західну зброю на максимум, особливо це стосується далекобійних ударів по території РФ. Про це він заявив в інтерв'ю Reuters.

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"Я читаю заяву президента Байдена і бачу, що постачається новий тип ракет, які мають більшу дальність польоту, ніж попередні. Я сподіваюся, що їм, українцям, буде дозволено використовувати ці ракети й бити далі", – сказав Ландсбергіс.

Він підкреслив, що озброєння не буде ефективним, якщо Київ не зможе застосовувати його в повному обсязі.

Міністр вважає, що стратегічні цілі України потребують свободи у використанні зброї.

17 вересня 2024 року з'явилася інформація, що Британія без дозволу США не дозволить бити вглиб Росії.

20 вересня The Times повідомила, що США та Британія можуть надати Україні непублічний дозвіл на удари по РФ.

Зеленський цього тижня був у США та представляв План перемоги: його отримали Байдена та кандидати у лідери Сполучених Штатів Камала Гарріс і Дональд Трамп.

Президент повідомив, що триває підготовка до зустрічі в Німеччині у форматі "Рамштайн", де разом із партнерами будуть опрацьовувати пункти Плану перемоги.

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