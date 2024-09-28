Ландсбергис настаивает на том, что Украина должна свободно использовать западное оружие

Глава МИД Литвы заявил, что вооружение не будет эффективным, если Киев не сможет применять его в полном объеме

Габриелюс Ландсбергис (Фото: ЕРА, TOMS KALNINS)

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис настаивает, что Украине необходимо предоставить возможность использовать западное оружие на максимум, особенно это касается дальнобойных ударов по территории РФ. Об этом он заявил в интервью Reuters.

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"Я читаю заявление президента Байдена и вижу, что поставляется новый тип ракет, имеющих большую дальность полета, чем предыдущие. Я надеюсь, что им, украинцам, будет позволено использовать эти ракеты и дальше бить", – сказал Ландсбергис.

Он подчеркнул, что вооружение не будет эффективным, если Киев не сможет применять его в полном объеме.

Министр считает, что стратегические цели Украины нуждаются в свободе в использовании оружия.

17 сентября 2024 года появилась информация, что Британия без разрешения США не позволит бить вглубь России.

20 сентября The Times сообщила, что США и Великобритания могут предоставить Украине непубличное разрешение на удары по РФ.

Зеленский на этой неделе был в США и представлял План победы: его получили Байден и кандидаты в лидеры Соединенных Штатов Камала Гаррис и Дональд Трамп.

Президент сообщил, что идет подготовка к встрече в Германии в формате "Рамштайн", где вместе с партнерами будут прорабатывать пункты Плана победы.

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