Графики отключения света 20 ноября будут действовать с 06:00 до 22:00

Отключение света (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В течение дня в среду, 20 ноября, по всей Украине будут действовать графики отключения света. Об этом сообщило акционерное общество "Укрэнерго".

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По данным компании, с 06:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений.

В Укрэнерго напомнили, что причина введения ограничений – повреждение энергообъектов вследствие массированной ракетно-дроновой атаки в воскресенье, 17 ноября.

Энергетики делают все возможное, чтобы поскорее восстановить поврежденное оборудование. Украинцев призывали потреблять электроэнергию бережно, когда она появляется по графику.

СПРАВКА. Очередь – группа бытовых и промышленных потребителей, использующих определенное количество мегаватт. Всего шесть таких очередей. Укрэнерго объясняло: условно, одна очередь – это четыре часа отключений в сутки, два – восемь часов, три – 12 часов и четыре – 12+ часов. Однако, если, например, три очереди применяются на несколько часов, то в это время свет выключают у большего количества абонентов. Данные о продолжительности отключений по конкретным адресам можно узнать на ресурсах местных облэнерго – они и определяют продолжительность очереди и ее переключение.