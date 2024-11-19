Графіки відключень світла 20 листопада діятимуть з 06:00 до 22:00

Упродовж дня в середу, 20 листопада, у всій Україні будуть діяти графіки відключень світла. Про це повідомило акціонерне товариство "Укренерго".

За даними компанії, з 06:00 до 22:00 буде діяти одна черга відключень.

В Укренерго нагадали, що причина запровадження обмежень — пошкодження енергооб’єктів унаслідок масованої ракетно-дронової атаки в неділю, 17 листопада.

Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання. Українців закликали споживати електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком.

ДОВІДКА.

Черга – група побутових і промислових споживачів, які використовують певну кількість мегават. Усього є шість таких черг.

Укренерго пояснювало: умовно, одна черга – це чотири години відключень на добу, дві – вісім годин, три – 12 годин і чотири – 12+ годин. Проте якщо, наприклад, три черги застосовуються на декілька годин, то у цей час світло вимикають у більшої кількості абонентів.

Дані про тривалість відключень за конкретними адресами можна дізнатися на ресурсах місцевих обленерго – вони ж і визначають тривалість черги та її перемикання.