Росіяни заявили про дроновий удар по Бєлгородській області й публікують відео з місця події. На записах є нецензурна лексика, 18+.

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На опублікованих відео видно полум'я та дим.

Ресурси окупантів стверджують, що удар прийшовся по заводу з перероблення жирів групи компаній ЕФКО в Олексіївці.

Інформацію про атаку підтверджує й місцева російська влада, але традиційно заявляє про нібито успішну роботу протиповітряної оборони.

Так, губернатор окупантів В'ячеслав Гладков стверджує, що через падіння безпілотника на теритоорії одного з підприємств було пошкоджено виробничі приміщення, а також зафіксовано пошкодження на інфраструктурному об'єкті та лінії електропередач. За його даними, жителі декількох вулиць залишилися без світла, постраждалих немає.

У ніч проти 19 листопада у місті Карачев Брянської області прогримів потужний вибух біля великого складу зброї.

Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російського арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області.