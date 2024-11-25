Дроны атаковали завод "Тайфун" в Калуге, который является частью российского ВПК – видео
В российском городе Калуга беспилотники атаковали завод "Тайфун", являющийся частью военно-промышленного комплекса страны-агрессора. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.
Завод, по его словам:
→ специализируется на производстве систем связи, оборудования для радиоэлектронной разведки и радиолокации;
→ производит компоненты для систем наблюдения и наводки, которые устанавливают на боевую технику;
→ поставляет компоненты для систем противовоздушной обороны, авиационной техники и ракетных комплексов;
→ занимается ремонтом и совершенствованием военной техники, находящейся на вооружении российской армии;
→ производит электронные модули и специализированное оборудование, обеспечивающие интеграцию различных военных систем.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша отчитывался, что в областном центре работала ПВО, но "обломки одного дрона упали на территорию промышленного предприятия".
О дроновой атаке также сообщали в Курской, Белгородской и Брянской областях РФ.
- 19 ноября 2024 года россияне заявили о дроновом ударе по Белгородской области, удар пришелся по заводу по переработке жиров группы компаний ЕФКО в Алексеевке.