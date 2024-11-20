В Новгородской области атакован арсенал ГРАУ, в Белгородской – завод: видео

Взрыв (Иллюстративное фото: ресурс пропагандистов РФ)

Российские военные пропагандисты пишут, что в ночь на 20 ноября беспилотники могли атаковать 13-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Новгородской области. Это в 680 км от границы с Украиной.

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В местных чатах появились фото и видео, вероятно, из села Котово Окуловского района Новгородской области. На записях видны вспышки, слышны взрывы и стрельба.

Местные жители утверждают, что целью атаки являлась военная база. В Котово расположены склады с боеприпасами 13 арсенала ГРАУ. Губернатор Новгородской области ничего об этом не сообщал.

ДОПОЛНЕНО в 08:11. Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко подтвердил поражение 13 арсенала ГРАУ.

По его словам, там хранятся снаряды для ствольной артиллерии, мины для минометов, ракеты для РСЗО "Град", "Смерч" и "Ураган", а также ракеты "Искандер", северокорейские KN23, зенитные ракеты к С-300, С-400 и боеприпасы для комплекса "Тор".

"В Белгородской области был атакован завод компании ЭФКО, который публично производит пищевую продукцию, но на самом деле также производит грузовые дроны, используемые российской армией в военных целях", – добавил он.

В ночь на 19 ноября в городе Карачев Брянской области прогремел мощный взрыв возле большого склада оружия.

Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил поражение российского арсенала 1046 года центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области.

Президент Зеленский заявил, что у Украины есть дальнобойные возможности для ударов по России, однако он отказался подтвердить, что арсенал россиян в Брянской области был поражен американскими дальнобойными ракетами ATACMS.