Россияне перехватили всего два из восьми ATACMS в Брянской области – Reuters

По данным неназванного американского чиновника, удар был нанесен по точке поставки боеприпасов

ATACMS (Иллюстративное фото: Arkansas Army National Guard)

Россиянам удалось перехватить всего два из восьми ATACMS, которыми Украина ударила по российскому арсеналу в Брянской области, заявил неназванный американский чиновник агентству Reuters.

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оккупанты традиционно заявляли о якобы успешной работе своей противовоздушной обороны. Так, Минобороны РФ писала о якобы сбитии пяти из шести ракет ATACMS и повреждении одной – якобы и упала на территории военного объекта, из-за чего возник пожар, который оперативно ликвидировали.

Украинская сторона официально не подтверждала, что удар был нанесен с ATACMS. В то же время неназванный источник в украинском правительстве и американский чиновник подтвердили Reuters, что удар был нанесен именно этими ракетами.

Анонимный чиновник США заявил, что России удалось перехватить две из восьми ракет, и что удар был нанесен по точке поставки боеприпасов.

В ночь на 19 ноября в городе Карачев Брянской области прогремел мощный взрыв возле большого склада оружия.

Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил поражение российского арсенала 1046 года центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области.

Президент Зеленский заявил, что у Украины есть дальнобойные возможности для ударов по России, однако он отказался подтвердить, что арсенал россиян в Брянской области был поражен американскими дальнобойными ракетами ATACMS.