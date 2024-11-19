Зеленский отказался подтвердить, что арсенал под Брянском поразили ATACAMS
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть дальнобойные возможности для ударов по России, однако он отказался подтвердить, что арсенал россиян в Брянской области был поражен американскими дальнобойными ракетами ATACAMS. Об этом стало известно на совместном брифинге Зеленского с премьер-министром Дании Мэтте Фредриксен, передает Укринформ.

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У главы государства спросили, действительно ли удар по складу БК под Брянском был нанесен американскими ракетами ATACMS.

"Без лишних деталей. У Украины есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства, у нас теперь есть длинный "Нептун", и не один. Теперь у нас есть ATACMS. Мы все это будем использовать", – сказал Зеленский, не раскрывая деталей.

В ночь на 19 ноября Силы обороны нанесли удар по российскому арсеналу 1046 года центру материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области.

Министерство обороны РФ утверждает, что Вооруженные Силы Украины якобы ударили по Брянской области ракетами ATACMS. Forbes Ukraine со ссылкой на собеседника в Силах безопасности и обороны подтвердило нанесение удара по арсеналу в Карачеве баллистической ракетой ATACMS.

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