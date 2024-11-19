Зеленский отказался подтвердить, что арсенал под Брянском поразили ATACAMS
Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть дальнобойные возможности для ударов по России, однако он отказался подтвердить, что арсенал россиян в Брянской области был поражен американскими дальнобойными ракетами ATACAMS. Об этом стало известно на совместном брифинге Зеленского с премьер-министром Дании Мэтте Фредриксен, передает Укринформ.
У главы государства спросили, действительно ли удар по складу БК под Брянском был нанесен американскими ракетами ATACMS.
"Без лишних деталей. У Украины есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства, у нас теперь есть длинный "Нептун", и не один. Теперь у нас есть ATACMS. Мы все это будем использовать", – сказал Зеленский, не раскрывая деталей.
В ночь на 19 ноября Силы обороны нанесли удар по российскому арсеналу 1046 года центру материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области.
Министерство обороны РФ утверждает, что Вооруженные Силы Украины якобы ударили по Брянской области ракетами ATACMS. Forbes Ukraine со ссылкой на собеседника в Силах безопасности и обороны подтвердило нанесение удара по арсеналу в Карачеве баллистической ракетой ATACMS.
- 17 ноября газета NYT сообщила, что Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по России. Официально США эту информацию не подтвердили.
- Зеленский в тот же день отреагировал на подобные заявления СМИ и заявил, что дальнобойные удары не анонсируются. По его словам, ракеты "сами за себя скажут".
- 18 ноября спикер Госдепа заявил, что США не меняли свою политику по применению Украиной американского дальнобойного оружия для нанесения ударов по территории России.