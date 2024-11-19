Зеленский отказался подтвердить, что арсенал под Брянском поразили ATACAMS

В то же время Владимир Зеленский подтвердил, что США разрешили наносить удары по РФ своим оружием

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть дальнобойные возможности для ударов по России, однако он отказался подтвердить, что арсенал россиян в Брянской области был поражен американскими дальнобойными ракетами ATACAMS. Об этом стало известно на совместном брифинге Зеленского с премьер-министром Дании Мэтте Фредриксен, передает Укринформ.

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У главы государства спросили, действительно ли удар по складу БК под Брянском был нанесен американскими ракетами ATACMS.

"Без лишних деталей. У Украины есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства, у нас теперь есть длинный "Нептун", и не один. Теперь у нас есть ATACMS. Мы все это будем использовать", – сказал Зеленский, не раскрывая деталей.

В ночь на 19 ноября Силы обороны нанесли удар по российскому арсеналу 1046 года центру материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области.

Министерство обороны РФ утверждает, что Вооруженные Силы Украины якобы ударили по Брянской области ракетами ATACMS. Forbes Ukraine со ссылкой на собеседника в Силах безопасности и обороны подтвердило нанесение удара по арсеналу в Карачеве баллистической ракетой ATACMS.

17 ноября газета NYT сообщила, что Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по России. Официально США эту информацию не подтвердили.

Зеленский в тот же день отреагировал на подобные заявления СМИ и заявил, что дальнобойные удары не анонсируются. По его словам, ракеты "сами за себя скажут".

18 ноября спикер Госдепа заявил, что США не меняли свою политику по применению Украиной американского дальнобойного оружия для нанесения ударов по территории России.