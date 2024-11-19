Зеленський відмовився підтвердити, що арсенал під Брянськом уразили ATACMS
Президент Володимир Зеленський заявив, що в України є далекобійні можливості для ударів по Росії, однак він відмовився підтвердити, що арсенал росіян у Брянській області було уражено американськими далекобійними ракетами ATACMS. Про це стало відомо на спільному брифінгу Зеленського з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредріксен.
У глави держави запитали, чи дійсно удар по складу БК під Брянськом було завдано американськими ракетами ATACMS.
"Без зайвих деталей. В України є далекобійні можливості, є далекобійні дрони власного виробництва, у нас тепер є довгий "Нептун", і не один. Тепер у нас є ATACMS. Ми все це будемо використовувати", – сказав Зеленський, не розкриваючи деталей.
У ніч проти 19 листопада Сили оборони завдали удару по російському арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області.
Міністерство оборони РФ стверджує, що Збройні Сили України нібито вдарили по Брянській області ракетами ATACMS. Forbes Ukraine із посиланням на співрозмовника в Силах безпеки й оборони підтвердило завдання удару по арсеналу в Карачеві балістичною ракетою ATACMS.
- 17 листопада газета NYT повідомила, що Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по Росії. Офіційно США цю інформацію не підтвердили.
- Зеленський того самого дня відреагував на подібні заяви ЗМІ та заявив, що далекобійні удари не анонсуються. За його словами, ракети "самі за себе скажуть".
- 18 листопада речник Держдепу заявив, що США не змінювали свою політику щодо застосування Україною американської далекобійної зброї для завдання ударів по території Росії.