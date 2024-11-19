Зеленський відмовився підтвердити, що арсенал під Брянськом уразили ATACMS
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що в України є далекобійні можливості для ударів по Росії, однак він відмовився підтвердити, що арсенал росіян у Брянській області було уражено американськими далекобійними ракетами ATACMS. Про це стало відомо на спільному брифінгу Зеленського з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредріксен.

У глави держави запитали, чи дійсно удар по складу БК під Брянськом було завдано американськими ракетами ATACMS.

"Без зайвих деталей. В України є далекобійні можливості, є далекобійні дрони власного виробництва, у нас тепер є довгий "Нептун", і не один. Тепер у нас є ATACMS. Ми все це будемо використовувати", – сказав Зеленський, не розкриваючи деталей.

У ніч проти 19 листопада Сили оборони завдали удару по російському арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області.

Міністерство оборони РФ стверджує, що Збройні Сили України нібито вдарили по Брянській області ракетами ATACMS. Forbes Ukraine із посиланням на співрозмовника в Силах безпеки й оборони підтвердило завдання удару по арсеналу в Карачеві балістичною ракетою ATACMS. 

Читайте також
Зеленський доручив виготовити 3000 ракет та щонайменше 30 000 далекобійних дронів
війнабрянська областьatacmsсклад БК