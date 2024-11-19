Зеленський відмовився підтвердити, що арсенал під Брянськом уразили ATACMS

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що в України є далекобійні можливості для ударів по Росії, однак він відмовився підтвердити, що арсенал росіян у Брянській області було уражено американськими далекобійними ракетами ATACMS. Про це стало відомо на спільному брифінгу Зеленського з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредріксен.

У глави держави запитали, чи дійсно удар по складу БК під Брянськом було завдано американськими ракетами ATACMS.

"Без зайвих деталей. В України є далекобійні можливості, є далекобійні дрони власного виробництва, у нас тепер є довгий "Нептун", і не один. Тепер у нас є ATACMS. Ми все це будемо використовувати", – сказав Зеленський, не розкриваючи деталей.

У ніч проти 19 листопада Сили оборони завдали удару по російському арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області.

Міністерство оборони РФ стверджує, що Збройні Сили України нібито вдарили по Брянській області ракетами ATACMS. Forbes Ukraine із посиланням на співрозмовника в Силах безпеки й оборони підтвердило завдання удару по арсеналу в Карачеві балістичною ракетою ATACMS.

17 листопада газета NYT повідомила, що Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по Росії. Офіційно США цю інформацію не підтвердили.

Зеленський того самого дня відреагував на подібні заяви ЗМІ та заявив, що далекобійні удари не анонсуються. За його словами, ракети "самі за себе скажуть".

18 листопада речник Держдепу заявив, що США не змінювали свою політику щодо застосування Україною американської далекобійної зброї для завдання ударів по території Росії.