У Держдепі заявили, що США не змінили свою політику щодо ударів вглиб Росії

Метью Міллер уточнив, що США адаптують та коригують військову та іншу підтримку України, коли це доречно

Метью Міллер (Фото: Держдеп США)

Сполучені Штати не змінювали свою політику щодо застосування Україною американської далекобійної зброї для завдання ударів по території Росії. Про це на брифінгу повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

На запитання журналіста, чи може він підтвердити, що Україна отримала дозвіл бити по РФ американськими далекобійними ракетами, він відповів, що "жодних оновлень політики немає".

"Сьогодні я не маю жодних оновлень політики. Як відомо, ще до початку повномасштабного вторгнення Росії США зібрали коаліцію з понад 50 країн, щоб надати допомогу Україні та притягнути Росію до відповідальності за її дії", – сказав речник Держдепу.

Водночас Міллер уточнив, що США адаптують та коригують військову та іншу підтримку України, коли це доречно.

"Але у мене немає жодних політичних новин, про які я можу говорити сьогодні", – заявив він.

Міллер також відповів на російські звинувачування у бік США в ескалації через можливий дозвіл Україні на далекобійні удари, нагадавши, що це Росія залучила 11 000 солдатів з Північної Кореї для війни у центрі Європи.

Представник Держдепу зауважив, що це – серйозна ескалація, оскільки йдеться про залучення армії азійської країни до конфлікту в Європі. У цьому контексті він нагадав заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена, що відповідь Вашингтона не це буде твердою.

17 листопада газета NYT повідомила, що Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по Росії. Офіційно США цю інформацію не підтвердили.

Зеленський того самого дня відреагував на подібні заяви ЗМІ та заявив, що далекобійні удари не анонсуються. За його словами, ракети "самі за себе скажуть".

18 листопада Axios повідомило, що Байден схвалив удари ракетами ATACMS тільки по Курській області РФ, де зосереджені солдати КНДР.