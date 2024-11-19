В Госдепе заявили, что США не изменили свою политику по ударам вглубь России

Мэтью Миллер уточнил, что США адаптируют и корректируют военную и другую поддержку Украины, когда это уместно

Мэтью Миллер (Фото: Госдеп США)

Соединенные Штаты не меняли свою политику по применению Украиной американского дальнобойного оружия для нанесения ударов по территории России. Об этом на брифинге сообщил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер.

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На вопрос журналиста, может ли он подтвердить, что Украина получила разрешение бить по РФ американскими дальнобойными ракетами, он ответил, что "никаких обновлений политики нет".

"Сегодня у меня нет никаких обновлений политики. Как известно, еще до начала полномасштабного вторжения России США собрали коалицию из более чем 50 стран, чтобы оказать помощь Украине и привлечь Россию к ответственности за ее действия", — сказал спикер Госдепа.

В то же время Миллер уточнил, что США адаптируют и корректируют военную и другую поддержку Украины, когда это уместно.

"Но у меня нет никаких политических новостей, о которых я могу говорить сегодня", – заявил он.

Миллер также ответил на российские обвинения в сторону США в эскалации из-за возможного разрешения Украине на дальнобойные удары, напомнив, что Россия привлекла 11 000 солдат из Северной Кореи для войны в центре Европы.

Представитель Госдепа отметил, что это серьезная эскалация, поскольку речь идет о привлечении армии азиатской страны к конфликту в Европе. В этом контексте он напомнил заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена, что ответ Вашингтона не это будет жестким.

17 ноября газета NYT сообщила, что Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по России. Официально США эту информацию не подтвердили.

Зеленский в тот же день отреагировал на подобные заявления СМИ и заявил, что дальнобойные удары не анонсируются. По его словам, ракеты "сами за себя скажут".

18 ноября Axios сообщило, что Байден одобрил удары ракетами ATACMS только по Курской области РФ, где сосредоточены солдаты КНДР.