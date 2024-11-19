Росіяни перехопили лише два з восьми ATACMS у Брянській області – Reuters

За даними неназваного американського чиновника, удар було завдано по точці постачання боєприпасів

ATACMS (Ілюстративне фото: Arkansas Army National Guard)

Росіянам вдалося перехопити лише два з восьми ATACMS, якими Україна вдарила по російському арсеналу у Брянській області, заявив неназваний американський чиновник агенції Reuters.

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Окупанти традиційно заявляли про нібито успішну роботу своєї протиповітряної оборони. Так, Міноборони РФ писала про буцімто збиття п'яти з шести ракет ATACMS й пошкодження однієї – нібито та впала на території воєнного об'єкта, через що виникла пожежа, котру оперативно ліквідували.

Українська сторона офіційно не підтверджувала, що удар було завдано з ATACMS. Водночас неназване джерело в українському уряді та американський посадовець підтвердили Reuters, що удар було завдано саме цими ракетами.

Анонімний чиновник США заявив, що Росії вдалося перехопити дві з восьми ракет, і що удар було завдано по точці постачання боєприпасів.

У ніч проти 19 листопада у місті Карачев Брянської області прогримів потужний вибух біля великого складу зброї.

Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російського арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області.

Президент Зеленський заявив, що в України є далекобійні можливості для ударів по Росії, однак він відмовився підтвердити, що арсенал росіян у Брянській області було уражено американськими далекобійними ракетами ATACMS.