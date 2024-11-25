Україну атакували півтори сотні дронів. Військові заявили про нову тактику росіян

Протиповітряна оборона працювала у 14 областях Україну, 71 дрон був локаційно втрачений, стільки ж збили військові

Полювання на шахеди (Фото: Анатолій Штефан)

У ніч проти 25 листопада та зранку російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками, Силам оборони вдалося збити 71 ворожий дрон. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних Сил України.

Росіяни запустили безпілотники з кількох напрямків: з Орла, Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованого Криму.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях.

Усього вдалося збити 71 ворожий дрон, ще 71 – локаційно втрачено, ймовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, ще один безпілотник полетів у бік Білорусі.

Військові зазначили, що протягом минулої доби з 10:00 до 17:30, ворог знову атакував за допомогою безпілотників різних типів, а також керованими авіабомбами та ракетами Х-59/69.

Противник змінює свою тактику, використовуючи ударні безпілотники не лише вночі, як це було раніше, але й удень. Через це форма надходження інформації про роботу ППО може змінюватися, попередили у ПС.

Уранці 25 листопада 2024 року РФ атаковала Харків. Постраждало 16 осіб, пошкоджені житлові будинки в центрі міста.

Вибухи лунали й у Запоріжжі – ворог запустив дрони. Внаслідок атаки пошкоджено будинки, поранено підлітка.

Також РФ ударила ракетами по середмістю Одесі. Є постраждалі.