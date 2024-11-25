Україну атакували півтори сотні дронів. Військові заявили про нову тактику росіян
У ніч проти 25 листопада та зранку російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками, Силам оборони вдалося збити 71 ворожий дрон. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних Сил України.
Росіяни запустили безпілотники з кількох напрямків: з Орла, Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованого Криму.
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях.
Усього вдалося збити 71 ворожий дрон, ще 71 – локаційно втрачено, ймовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, ще один безпілотник полетів у бік Білорусі.
Військові зазначили, що протягом минулої доби з 10:00 до 17:30, ворог знову атакував за допомогою безпілотників різних типів, а також керованими авіабомбами та ракетами Х-59/69.
Противник змінює свою тактику, використовуючи ударні безпілотники не лише вночі, як це було раніше, але й удень. Через це форма надходження інформації про роботу ППО може змінюватися, попередили у ПС.
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- Також РФ ударила ракетами по середмістю Одесі. Є постраждалі.