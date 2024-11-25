Росія завдала ракетного удару по Одесі. Є постраждалі та руйнування

Ворог пошкодив житлові будинки та цивільну інфраструктуру в Одесі, повідомляє місцева влада

Пошкодження в Одесі (Фото: Володимир Зеленський)

Російська армія вранці 25 листопада вдарила ракетами по середмістю Одесі. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер, є постраждалі.

Повітряну тривогу в Одеській області було оголошено о 09:32, згодом було повідомлено про ракетну небезпеку. Вибухи пролунали о 09:44 та близько 10:00.

За інформацією голови ОВА, внаслідок атаки є постраждалі. Також пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки.

Як зазначив президент Володимир Зеленський, в Одесі впали уламки ракети, через що й виникли пошкодження.

Пошкодження в Одесі, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Ворог також атакував Харків. Постраждало 15 осіб, пошкоджені житлові будинки в центрі міста.

Вибухи лунали й у Запоріжжі – ворог запустив дрони. Внаслідок атаки пошкоджено будинки, поранено підлітка.