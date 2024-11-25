Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Есть пострадавшие и разрушения

Враг повредил жилые дома и гражданскую инфраструктуру в Одессе, сообщают местные власти

Повреждения в Одессе (Фото: Владимир Зеленский)

Российская армия утром 25 ноября ударила ракетами по центру Одессы. Как сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер, есть пострадавшие.

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Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 09:32, впоследствии было сообщено о ракетной опасности. Взрывы раздались в 09:44 и около 10:00.

По информации главы ОВА, в результате атаки есть пострадавшие. Также повреждена гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома.

Как отметил президент Владимир Зеленский, в Одессе упали обломки ракеты, из-за чего и возникли повреждения.

Повреждения в Одессе, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Враг также атаковал Харьков. Пострадали 15 человек, повреждены жилые дома в центре города.

Взрывы звучали и в Запорожье – враг запустил дроны. В результате атаки повреждены дома, ранен подросток.