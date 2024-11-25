Россияне атаковали Запорожье "шахедами": повреждены дома, ранен подросток
Охота на ''шахеды'' (Фото: Сухопутные войска)

В ночь на 25 ноября российские оккупационные войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками типа Shahed, ранения получил подросток. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, в городе в результате атаки взрывной волной и обломками повреждены несколько частных домов и нежилое здание.

"Ранен один ребенок – по уточненным данным от медиков, это 13-летний мальчик. Врачи оказали помощь на месте. Госпитализация не понадобилась", – добавил Федоров.

  • С вечера 24 ноября россияне атаковали Украину дронами.
  • В столице заявили о падении обломков на дом, но впоследствии опровергли.
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