Россияне атаковали Запорожье "шахедами": повреждены дома, ранен подросток

Взрывной волной и обломками сбитых дронов в Запорожье повреждены несколько частных домов

Охота на ''шахеды'' (Фото: Сухопутные войска)

В ночь на 25 ноября российские оккупационные войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками типа Shahed, ранения получил подросток. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, в городе в результате атаки взрывной волной и обломками повреждены несколько частных домов и нежилое здание.

"Ранен один ребенок – по уточненным данным от медиков, это 13-летний мальчик. Врачи оказали помощь на месте. Госпитализация не понадобилась", – добавил Федоров.