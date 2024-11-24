ВСУ будут держать Курахово "сколько смогут", сорван прорыв в Запорожской области – Генштаб

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

У Сил обороны есть шанс удержать Курахово Донецкой области и они продолжат оборонять город "сколько могут", в Запорожском направлении защитники сорвали российскую попытку прорыва. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич в интервью для телемарафона, записанном 19 ноября.

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"Шанс [удержать] всегда есть, и мы будем держать его [Курахово] сколько можем", – заявил он.

По поводу Запорожской области Баргилевич заявил, что за несколько дней до интервью россияне пытались прорвать украинских сил на этом направлении.

Однако Силы обороны нанесли соответствующие превентивные огневые удары и перевели резервные подразделения и оккупантам не удалось достичь своей цели, заявил начальник Генштаба.

14 ноября в Силах обороны юга сообщили, что российские штурмы продолжались в Запорожской области, а на Времеевском направлении россияне привлекли подготовленные группы оккупантов и технику, что отличало эту тактику от типичных для оккупантов "мясных штурмов".

22 ноября собеседник LIGA.net в Генштабе сообщил, что проведение Курской операции сорвало россиянам стратегическую операцию по захвату Запорожья.