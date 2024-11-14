"Не мясные штурмы". ВСУ раскрыли новую российскую тактику на юге
Российские оккупанты (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

Российские штурмы продолжаются в Запорожской области, на Времеевском направлении россияне привлекли подготовленные группы оккупантов и технику. Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

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По его словам, российские штурмы продолжаются по нескольким направлениям, в частности на Времеевском, Ореховском и Приднепровском – на последнем РФ пытается взять под контроль островную зону Днепра.

"Враг проводит сейчас [штурмы] на Времеевском направлении достаточно активно... 10 штурмов – это фактически весь световой день", – рассказал спикер.

Военный заметил, что на этом направлении россияне атакуют в несколько волн и это уже не "мясные штурмы".

Волошин сообщил, что россияне несколько месяцев готовили эти штурмовые группы на полигонах на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Времеевское направление на карте Deepstate (Обведенное красным)
Времеевское направление на карте Deepstate (Обведенное красным)

Спикер так описал тактику РФ: сначала в этих штурмах, несколько дней подряд, захватчики использовали бронетехнику для поддержки действий штурмовой пехоты – сейчас эта техника служит россиянам для того, чтобы подвезти как можно ближе к украинским позициям штурмовиков.

Далее эти штурмовики десантируются и пытаются закрепиться и вклиниться в оборону, захватить одну-две первые траншеи, а после этого идут группы закрепления оккупантов, добавил военный.

"Поэтому враг к этим штурмам отнесся более подготовлено, чем когда это были "мясные штурмы" на некоторых других направлениях", – отметил Волошин.

Также россияне проводят авиаразведку беспилотниками, применяет дроны, чтобы поддерживать с воздуха действия пехоты, а также использует авиацию – только за минувшие сутки штурмовая и армейская авиация РФ выпустила более 40 неуправляемых авиаракет в поддержку действий своих солдат, подытожил пресс-секретарь.

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