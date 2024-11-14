"Не мясные штурмы". ВСУ раскрыли новую российскую тактику на юге

Оккупанты готовились к штурмовым действиям на Времевском направлении несколько месяцев, отметил спикер Сил обороны юга

Российские оккупанты (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

Российские штурмы продолжаются в Запорожской области, на Времеевском направлении россияне привлекли подготовленные группы оккупантов и технику. Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

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По его словам, российские штурмы продолжаются по нескольким направлениям, в частности на Времеевском, Ореховском и Приднепровском – на последнем РФ пытается взять под контроль островную зону Днепра.

"Враг проводит сейчас [штурмы] на Времеевском направлении достаточно активно... 10 штурмов – это фактически весь световой день", – рассказал спикер.

Военный заметил, что на этом направлении россияне атакуют в несколько волн и это уже не "мясные штурмы".

Волошин сообщил, что россияне несколько месяцев готовили эти штурмовые группы на полигонах на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Времеевское направление на карте Deepstate (Обведенное красным)

Спикер так описал тактику РФ: сначала в этих штурмах, несколько дней подряд, захватчики использовали бронетехнику для поддержки действий штурмовой пехоты – сейчас эта техника служит россиянам для того, чтобы подвезти как можно ближе к украинским позициям штурмовиков.

Далее эти штурмовики десантируются и пытаются закрепиться и вклиниться в оборону, захватить одну-две первые траншеи, а после этого идут группы закрепления оккупантов, добавил военный.

"Поэтому враг к этим штурмам отнесся более подготовлено, чем когда это были "мясные штурмы" на некоторых других направлениях", – отметил Волошин.

Также россияне проводят авиаразведку беспилотниками, применяет дроны, чтобы поддерживать с воздуха действия пехоты, а также использует авиацию – только за минувшие сутки штурмовая и армейская авиация РФ выпустила более 40 неуправляемых авиаракет в поддержку действий своих солдат, подытожил пресс-секретарь.

Ранее, 31 октября, Волошин сообщил LIGA.net , что на всем южном фронте сейчас сосредоточено до 200 000 российских оккупантов, однако Россия не создала группировок для проведения масштабных наступательных действий.

, что на всем южном фронте сейчас сосредоточено до 200 000 российских оккупантов, однако Россия не создала группировок для проведения масштабных наступательных действий. 11 ноября спикер отметил, что российские штурмы на юге могут возобновиться "в любой день", однако пока непонятно, будет ли это один "наступательный рывок" или отдельные штурмы.

12 ноября руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО заявил, что у россиян нет сил для наступления на город Запорожье, оккупанты готовят тактические штурмовые действия в районах нескольких населенных пунктов.