Россияне не смогли закрепиться в Купянске, их уничтожили – ГВА

Ситуацию в городе на 14 ноября чиновник назвал контролируемой

Российский оккупант (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

В Купянске Харьковской области удалось уничтожить российский десант, прорвавшийся 13 ноября в левобережную часть города. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Андрей Беседин в комментарии изданию "Думка".

Чиновник акцентировал, что оккупантам не удалось закрепиться в городе.

Беседин подтвердил, что защитникам удалось уничтожить группу оккупантов, которая 13 ноября разбежалась по домам в Купянске.

Ситуацию в городе на 14 ноября начальник ГВА назвал контролируемой.

Эти же данные подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

Купянск лежит на двух берегах реки Оскол. Украинский аналитический проект Deepstate так фиксирует ситуацию – прорыв россиян 13 ноября показан как серая зона (тонкая белая линия):

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate