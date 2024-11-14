Россияне не смогли закрепиться в Купянске, их уничтожили – ГВА
В Купянске Харьковской области удалось уничтожить российский десант, прорвавшийся 13 ноября в левобережную часть города. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Андрей Беседин в комментарии изданию "Думка".
Чиновник акцентировал, что оккупантам не удалось закрепиться в городе.
Беседин подтвердил, что защитникам удалось уничтожить группу оккупантов, которая 13 ноября разбежалась по домам в Купянске.
Ситуацию в городе на 14 ноября начальник ГВА назвал контролируемой.
Эти же данные подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.
Купянск лежит на двух берегах реки Оскол. Украинский аналитический проект Deepstate так фиксирует ситуацию – прорыв россиян 13 ноября показан как серая зона (тонкая белая линия):
- Генштаб ВСУ 13 ноября сообщал, что российские захватчики предприняли попытку прорвать украинскую оборону на Купянском направлении, часть из них была одета в украинскую форму.
- В Харьковской области усилили эвакуацию из Боровской общины.