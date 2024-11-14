Росіяни не змогли закріпитися у Куп'янську, їх знищили – МВА
У Куп'янську Харківської області вдалося знищити російський десант, який 13 листопада прорвався у лівобережну частину міста. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Андрій Беседін у коментарі виданню Думка.
Чиновник акцентував, що окупантам не вдалося закріпитися у місті.
Беседін підтвердив, що захисникам вдалося знищити групу окупантів, яка 13 листопада розбіглася будинками у Куп'янську.
Ситуацію у місті на 14 листопада начальник МВА назвав контрольованою.
Ці ж дані підтвердив і керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко.
Куп'янськ лежить на двох берегах річки Оскіл. Український аналітичний проєкт Deepstate так фіксує ситуацію – прорив росіян 13 листопада показаний як сіра зона (тонка біла лінія):
- Генштаб ЗСУ 13 листопада повідомляв, що російські загарбники здійснили спробу прорвати українську оборону на Куп’янському напрямку, частина з них була вдягнена в українську форму.
- В Харківській області посилили евакуацію з Борівської громади.