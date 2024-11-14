Росіяни не змогли закріпитися у Куп'янську, їх знищили – МВА

Ситуацію у місті на 14 листопада чиновник назвав контрольованою

Російський окупант (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

У Куп'янську Харківської області вдалося знищити російський десант, який 13 листопада прорвався у лівобережну частину міста. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Андрій Беседін у коментарі виданню Думка.

Чиновник акцентував, що окупантам не вдалося закріпитися у місті.

Беседін підтвердив, що захисникам вдалося знищити групу окупантів, яка 13 листопада розбіглася будинками у Куп'янську.

Ситуацію у місті на 14 листопада начальник МВА назвав контрольованою.

Ці ж дані підтвердив і керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко.

Куп'янськ лежить на двох берегах річки Оскіл. Український аналітичний проєкт Deepstate так фіксує ситуацію – прорив росіян 13 листопада показаний як сіра зона (тонка біла лінія):

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate