Росіяни у формі ЗСУ здійснили спробу прорвати українську оборону на Куп’янському напрямку
У середу, 13 листопада, російські загарбники здійснили спробу прорвати українську оборону на Куп’янському напрямку. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.
За інформацією військових, починаючи з 14:30 штурмові групи окупантів атакували позиції українських захисників у чотири хвилі. Загалом росіяни залучили близько 15 одиниць техніки – танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР-77.
У Генштабі зазначили, що частина російських солдатів була переодягнена у форму зразка ЗСУ. Це порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином.
Сили оборони зупинили окупантів, знищили всю бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили.
- 13 листопада Генштаб повідомив, що станом на 16:00 на Куп’янському напрямку росіяни п’ять разів починали штурмувати українські позиції біля Лозової та Першотравневого.
- Того самого дня стало відомо, що в Харківській області посилили евакуацію з Борівської громади.