Росіяни у формі ЗСУ здійснили спробу прорвати українську оборону на Куп’янському напрямку

Окупанти залучили близько 15 одиниць техніки, зазначили в Генштабі

Український військовий (Ілюстративне фото: Генштаб)

У середу, 13 листопада, російські загарбники здійснили спробу прорвати українську оборону на Куп’янському напрямку. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

За інформацією військових, починаючи з 14:30 штурмові групи окупантів атакували позиції українських захисників у чотири хвилі. Загалом росіяни залучили близько 15 одиниць техніки – танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР-77.

У Генштабі зазначили, що частина російських солдатів була переодягнена у форму зразка ЗСУ. Це порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином.

Сили оборони зупинили окупантів, знищили всю бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили.