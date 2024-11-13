У Харківській області посилили евакуацію з однієї з громад
У Харківській області евакуюють всіх мешканців з низки населених пунктів Борівської громади. Про це повідомив глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області. Згідно з ним, буде проведена обов'язкова евакуація дітей з родинами у примусовий спосіб з 28 населених пунктів Борівської селищної територіальної громади. Евакуації підлягають 93 дитини.
Крім цього, ухвалили рішення про обов’язкову евакуацію всього дорослого населення з населених пунктів, де ведуться активні бойові дії: селища Борова, а також сіл Новоплатонівка, Шийківка, Підлиман, Нижня Журавка, Борівська Андріївка, Нижче Солоне, Вище Солоне, Маліївка та Піски-Радьківські.
Станом на 13 листопада в цих населених пунктах залишаються 2443 людини.
Синєгубов додав, що всі евакуйовані отримають матеріальну допомогу, тимчасове проживання, а також підтримку від міжнародних партнерів, зокрема гуманітарну, психологічну та юридичну допомогу.
- 12 вересня в Харківській ОВА ухвалили рішення щодо примусової евакуації родин з дітьми з низки населених пунктів Куп’янського району.
- 3 жовтня Синєгубов заявив, що через активізацію бойових дій на півночі Харківської області виникає необхідність евакуації місцевих жителів.