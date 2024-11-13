В Харьковской области усилили эвакуацию из одной из громад

Из 11 населенных пунктов планируется эвакуировать все население

Эвакуация (Иллюстративное фото: ГСЧС)

В Харьковской области эвакуируют всех жителей ряда населенных пунктов Боровской громады. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Соответствующее решение было принято на заседании Совета обороны области. Согласно ему, будет проведена обязательная эвакуация детей с семьями из 28 населенных пунктов Боровской поселковой территориальной громады. Эвакуации подлежат 93 ребенка.

Кроме того, принято решение об обязательной эвакуации всего взрослого населения из населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия: поселка Боровая, а также сел Новоплатоновка, Шейковка, Подлиман, Нижняя Журавка, Боровская Андреевка, Нижнее Соленое, Высшее Соленое, Пески-Радьковские.

По состоянию на 13 ноября в этих населенных пунктах остаются 2443 человека.

Синегубов добавил, что все эвакуированные получат материальную помощь, временное проживание, а также поддержку от международных партнеров, в частности гуманитарную, психологическую и юридическую помощь.