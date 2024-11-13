Один із найважчих штурмів вдалося відбити бійцям 3 батальйону оперативного призначення "Свобода" бригади Національної гвардії "Рубіж" на Сіверському напрямку. Усі позиції збережені, а ворог зазнав значних втрат. Про це повідомив у Telegram командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко.

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"Танки, бронетехніка, піхота – все одночасно поїхало у наступ по лінії бойового зіткнення на Сіверському напрямку. Але ворогу не вдалося досягти успіху", – зазначив Півненко.

Воїни батальйону знищили бронетехніку противника, не віддавши жодної позиції, а окупанти зазнали великих втрат.

Загалом за останню добу гвардійці знищили на всій лінії фронту вісім танків росіян, п'ять ББМ, сім одиниць автомобільної техніки, вісім артилерійських систем та три склади боєприпасів.

Лише на Покровському, Торецькому та Куп'янському напрямках воїнами 3 батальйону було відбито 16 штурмів противника.