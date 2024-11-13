"Все одновременно поехало в наступление". Нацгвардия отбила массированный штурм РФ – видео
Один из самых тяжелых штурмов удалось отбить бойцам 3-го батальона оперативного назначения "Свобода" бригады Национальной гвардии "Рубеж" на Северском направлении. Все позиции сохранены, а враг понес значительные потери. Об этом сообщил в Telegram командующий Национальной гвардией Украины бригадный генерал Александр Пивненко.
"Танки, бронетехника, пехота – все одновременно поехало в наступление по линии боевого столкновения на Северском направлении. Но врагу не удалось добиться успеха", – отметил Пивненко.
Воины батальона уничтожили бронетехнику противника, не отдав ни одной позиции, а оккупанты понесли большие потери.
За последние сутки гвардейцы уничтожили по всей линии фронта восемь танков россиян, пять ББМ, семь единиц автомобильной техники, восемь артиллерийских систем и три склада боеприпасов.
Только на Покровском, Торецком и Купянском направлениях воинами 3-го батальона было отражено 16 штурмов противника.
- 2 ноября украинские защитники из бригады "Эдельвейс" отразили массированную российскую атаку, в которой участвовали 22 единицы бронетехники и 120 оккупантов.
- На Покровском и Кураховском направлениях ситуация остается сложной, враг не оставляет попыток продвигаться вглубь Донецкой области. На этих направлениях все чаще можно заметить сравнительно новые образцы бронемашин типа "Тайфун" и "Ахмат", сообщил LIGA.net представитель Нацгвардии Руслан Музычук.