Один из самых тяжелых штурмов удалось отбить бойцам 3-го батальона оперативного назначения "Свобода" бригады Национальной гвардии "Рубеж" на Северском направлении. Все позиции сохранены, а враг понес значительные потери. Об этом сообщил в Telegram командующий Национальной гвардией Украины бригадный генерал Александр Пивненко.

"Танки, бронетехника, пехота – все одновременно поехало в наступление по линии боевого столкновения на Северском направлении. Но врагу не удалось добиться успеха", – отметил Пивненко.

Воины батальона уничтожили бронетехнику противника, не отдав ни одной позиции, а оккупанты понесли большие потери.

За последние сутки гвардейцы уничтожили по всей линии фронта восемь танков россиян, пять ББМ, семь единиц автомобильной техники, восемь артиллерийских систем и три склада боеприпасов.

Только на Покровском, Торецком и Купянском направлениях воинами 3-го батальона было отражено 16 штурмов противника.