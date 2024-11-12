На самых горячих направлениях фронта все чаще видны новые российские "Тайфуны" и "Ахматы"

Оккупанты идут в комбинированные штурмы на Покровском и Кураховском направлениях

"Тайфун-К" (Фото - wikipedia.org)

На Покровском и Кураховском направлениях ситуация остается сложной, враг не оставляет попыток продвигаться вглубь Донецкой области. На этих направлениях все чаще можно заметить относительно новые образцы бронемашин типа "Тайфун" и "Ахмат", сообщил LIGA.net спикерНацгвардии Руслан Музычук.

Указанные бронемашины все чаще фиксируются на фронте на протяжении последней недели, враг использует их для доставки штурмовых групп.

Музычук отметил, что россияне совершают комбинированные штурмовые действия за счет большой численности живой силы и привлечения маневренных групп на бронетехнике.

Враг также пытается увеличивать количество подразделений БпЛА, которые наносят значительный ущерб украинским позициям. Также россияне насыщают средствами радиоэлектронной борьбы участки возле своих позиций или мест скопления.

СПРАВКА. "Тайфун" – семейство российских бронеавтомобилей повышенной защищенности. Бронемашина предназначена для перевозки личного состава, установки разного целевого оборудования или систем вооружений. На базе "Тайфуна" можно создавать машины связи, мобильные артиллерийские системы, автокраны, транспортно-пусковые машины БпЛА, эвакуаторы, экскаваторы и другое. Есть разные модификации – "Тайфун-К", "Тайфун-У", "Тайфун 4х4" и прочие.



Бронеавтомобили С-СТС "Ахмат" создали специально по заказу одной из силовых структур Чечни после начала полномасштабной войны. Российские пропагандисты называли С-СТС "одной из самых интересных современных российских разработок в этой области". Россияне создавали "Ахматы" как упрощенную альтернативу "Тайфунам" – у них хуже тактико-технические и эксплуатационные параметры, но они дешевле и их можно быстрее производить. "Тайфун" – семейство российских бронеавтомобилей повышенной защищенности. Бронемашина предназначена для перевозки личного состава, установки разного целевого оборудования или систем вооружений. На базе "Тайфуна" можно создавать машины связи, мобильные артиллерийские системы, автокраны, транспортно-пусковые машины БпЛА, эвакуаторы, экскаваторы и другое. Есть разные модификации – "Тайфун-К", "Тайфун-У", "Тайфун 4х4" и прочие.Бронеавтомобили С-СТС "Ахмат" создали специально по заказу одной из силовых структур Чечни после начала полномасштабной войны. Российские пропагандисты называли С-СТС "одной из самых интересных современных российских разработок в этой области". Россияне создавали "Ахматы" как упрощенную альтернативу "Тайфунам" – у них хуже тактико-технические и эксплуатационные параметры, но они дешевле и их можно быстрее производить. Украинские силы уже неоднократно уничтожали российские "Тайфуны" и "Ахматы", в том числе и во время движения по Крымскому мосту.

Самыми горячими направлениями уже длительное время остаются Кураховское и Покровское. Там ежесуточно происходит наибольшее количество боев на фронте, а на Кураховском направлении, в отличие от большинства других, россияне регулярно штурмуют колоннами бронетехники, а не только пехотой.

11 ноября Сырский доложил на Ставке о существенном усилении украинских войск на Покровском и Кураховском направлениях.

Спикер ВСУ Волошин говорит, что в течение нескольких дней Россия может пойти в штурмы на юге Запорожской области. Однако непонятно, будет ли это "большое наступление" или серия отдельных атак. Ранее он сообщал, что на юге сосредоточено 200 000 россиян, но это на всем юге, включая Крым.

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