Спикер ВСУ: В течение нескольких дней Россия может пойти в штурмы в Запорожской области
Оккупационная армия РФ может в течение следующих нескольких дней начать наземные штурмы на юге Запорожской области. Об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Sky News.
"Штурмы могут начаться в ближайшее время, мы даже не говорим о неделях, мы ожидаем, что это произойдет в любой день", – сказал он.
По словам Волошина, эти атаки могут создать дополнительное давление на украинские войска, которые уже испытывают трудности на востоке. Однако пока неясно, будет ли это большое наступление россиян или серия отдельных штурмов.
- Днем 7 ноября 2024 года россияне в очередной раз атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами, в результате чего погибли 10 человек.
- Тогда Россия запустила по областному центру сразу семь КАБов, в результате чего разрушения и повреждения получили жилые дома и онкодиспансер.
- В ночь на 11 ноября Россия нанесла трех авиаударов по Запорожью: ранены два десятка человек.