Речник ЗСУ: Протягом кількох днів Росія може піти у штурми на півдні Запорізької області

За словами Волошина, ці атаки можуть створити додатковий тиск на українські війська, які вже мають труднощі на сході

Фото: Генштаб ЗСУ

Окупаційна армія РФ може протягом наступних кількох днів розпочати наземні штурми на півдні Запорізької області. Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Sky News.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Штурми можуть початися найближчим часом, ми навіть не говоримо про тижні, ми очікуємо, що це станеться в будь-який день", – сказав він.

За словами Волошина, ці атаки можуть створити додатковий тиск на українські війська, які вже мають труднощі на сході. Однак поки що незрозуміло, чи це буде великий наступ росіян, чи серія окремих штурмів.