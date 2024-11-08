У Запоріжжі вдвічі зросла кількість жертв від удару КАБами: деталі від ОВА, куди саме бив ворог

Росія вгатила по онкодиспансеру та по приватних будинках, по яких вже била і раніше

Фото: ДСНС

Внаслідок російської атаки керованими авіабомбами на Запоріжжя вдень 7 листопада кількість загиблих зросла до восьми осіб, ще 50 людей отримали поранення. Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Він наголосив, що вдень 7 листопада РФ здійснила сім ударів КАБами по обласному центру. Було кілька епіцентрів, куди влучив ворог.

Зокрема російським ударом повністю зруйновано півтора під’їзди п’ятиповерхівки.

Також удару завдано по кількох локаціях приватних домоволодінь. При цьому по цих локаціях окупанти цілили і раніше, наголосив Федоров. Тільки-но було відновлено покрівлю – ворог знову зруйнував ці будинки.

Третій епіцентр удару – онкологічний диспансер. На момент атаки там проходили операції. Один лікар отримав важкі поранення – він закінчив зміну і саме виїжджав з лікарні.

Серед 50 поранених – четверо дітей (чотиримісячна дівчинка та хлопчики 15, п’яти й одного років). Серед восьми загиблих – чотири жінки, три чоловіки й однорічна дитина.

Федоров також повідомив, що внаслідок російської атаки в онкодиспансері пошкоджено високовартісне обладнання для лікування онкохворих пацієнтів.

Пошкоджень зазнали і 15-17 приватних будинків.

Що стосується багатоквартирного будинку, за словами Федорова, його буде надскладно відновити. Тому з мешканцями вирішуватимуть питання – відновлювати чи видавати сертифікати на квартири.