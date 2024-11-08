РФ влаштувала масовану атаку ударними дронами по Одесі й області – фото

Фото: ДСНС

В ніч проти 8 листопада Росія атакувала Одесу та область ударними безпілотниками, внаслідок чого загинула одна людина, ще дев’ять осіб постраждали. Про це повідомили Держслужба з надзвичайних ситуацій та очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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О 23:00 7 листопада Кіпер повідомив, що ворог атакує Одесу та район ударними безпілотниками.

Через кілька годин стали відомі наслідки атаки. В Одесі та районі ударні дрони пошкодили приватні житлові будинки, у декількох спалахнула пожежа.

В одному з навчальних закладів Одеси вибито вікна та пошкоджено фасад. Також через пошкодження уламками в Одесі сталася розгерметизація та займання двох газових труб. У низці будівель вибиті вікна.

Зранку ДСНС повідомила, що рятувальники ліквідовували пожежі в складських приміщеннях та автівках одного з підприємств.