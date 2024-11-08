РФ устроила массированную атаку ударными дронами по Одессе и области – фото

Фото: ГСЧС

В ночь на 8 ноября Россия атаковала Одессу и область ударными беспилотниками, в результате чего погиб один человек, еще девять человек пострадали. Об этом сообщили Госслужба по чрезвычайным ситуациям и глава областной военной администрации Олег Кипер.

В 23:00 7 ноября Кипер сообщил, что враг атакует Одессу и район ударными беспилотниками.

Спустя несколько часов стали известны последствия атаки. В Одессе и районе ударные дроны повредили частные жилые дома, в нескольких вспыхнул пожар.

В одном из учебных заведений Одессы выбиты окна и поврежден фасад. Также из-за повреждений обломками в Одессе произошла разгерметизация и возгорание двух газовых труб. В ряде зданий выбиты окна.

Утром ГСЧС сообщила, что спасатели ликвидировали пожары в складских помещениях и автомобилях одного из предприятий.