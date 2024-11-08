РФ устроила массированную атаку ударными дронами по Одессе и области – фото
В ночь на 8 ноября Россия атаковала Одессу и область ударными беспилотниками, в результате чего погиб один человек, еще девять человек пострадали. Об этом сообщили Госслужба по чрезвычайным ситуациям и глава областной военной администрации Олег Кипер.
В 23:00 7 ноября Кипер сообщил, что враг атакует Одессу и район ударными беспилотниками.
Спустя несколько часов стали известны последствия атаки. В Одессе и районе ударные дроны повредили частные жилые дома, в нескольких вспыхнул пожар.
В одном из учебных заведений Одессы выбиты окна и поврежден фасад. Также из-за повреждений обломками в Одессе произошла разгерметизация и возгорание двух газовых труб. В ряде зданий выбиты окна.
Утром ГСЧС сообщила, что спасатели ликвидировали пожары в складских помещениях и автомобилях одного из предприятий.
- Также в ночь на 8 ноября Россия сбросила КАБы на Харьков: повреждена многоэтажка, десятки раненых. По состоянию на утро известно о 25 пострадавших, среди них трехмесячный ребенок.
- Рано утром 8 ноября Россия запустила ракету в сторону Киева.