Россия запустила ракету в сторону Киева: в области и столице работает ПВО

Известно о пуске вражеской ракеты и беспилотника

Иллюстративное фото - ресурс окупантов

Рано утром 8 ноября Россия атакует Киевскую область с воздуха. Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

В 05:21 ОВА сообщила о ракетной атаке. Также о ракете в сторону Киева предупредили Воздушные силы ВСУ.

В области и в столице работает ПВО.

В 06:18 Воздушные силы также сообщили о вражеском беспилотнике в сторону Киева с юго-восточного направления.

Также в ночь на 8 ноября Россия сбросила КАБы на Харьков: повреждена многоэтажка, десятки раненых. По состоянию на утро известно о 25 пострадавших, среди них трехмесячный ребенок.

Читайте также: Россияне ударили КАБом по многоэтажке в Харькове: под завалами ребенок – фото, видео