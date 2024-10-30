Россияне ударили КАБом по многоэтажке в Харькове: есть раненые

Игорь Терехов (Фото: Харьковский городской совет)

Вечером в среду, 30 октября, россияне ударили управляемой авиационной бомбой по Харькову. Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Терехов заявил, что есть попадание КАБа в многоэтажный дом, есть пострадавшие.

Синегубов добавил, что КАБ попал в четвертый этаж многоэтажки в Салтовском районе. По его словам, под завалами могут находиться люди.

По словам главы ОВА, на месте попадания возник пожар. Разрушен почти весь подъезд дома, повреждены автомобили.

Спасатели проводят поисковые работы и ликвидируют возгорание.

ДОПОЛНЕНО В 23:17. Синегубов сообщил, что, по предварительным данным, ранения получили семь человек.

28 октября РФ нанесла авиаудар по зданию Госпрома в Харькове, в результате чего пострадали семь человек.

В ночь на 29 октября Россия нанесла удар по частному сектору Основянского района Харькова, в результате чего погибли четыре человека.