Россияне ударили КАБами по центру Харькова: есть раненые и разрушения

В результате обстрела повреждено здание медицинского учреждения и админздания

Харьков (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Вечером в понедельник, 28 октября, россияне нанесли авиационные удары по Харькову. Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По словам Терехова, под ударом находился самый центр Харькова. На месте прилета пожар и задымление. По предварительным данным, в результате удара травмированы пять человек.

Синегубов добавил, что в результате обстрела центральной части города повреждено здание медицинского заведения и административные учреждения.

По его словам, известно о шести пострадавших.

ДОПОЛНЕНО В 22:00. Синегубов сообщил, что около 21:00 оккупанты нанесли удары КАБами по центральной части города и по открытой территории. Остальные локации прилетов еще устанавливаются.

Попадание зафиксировано в административном здании. Разрушены несколько этажей. В общей сложности повреждены сотни окон в админзданиях, областной больнице и жилых домах.

Известно о шести пострадавших – они находятся в легком и среднем состояниях.