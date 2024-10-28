Россияне ударили КАБами по центру Харькова: есть раненые и разрушения

Россияне ударили КАБами по центру Харькова: есть раненые и разрушениядополнено
Вечером в понедельник, 28 октября, россияне нанесли авиационные удары по Харькову. Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По словам Терехова, под ударом находился самый центр Харькова. На месте прилета пожар и задымление. По предварительным данным, в результате удара травмированы пять человек.
Синегубов добавил, что в результате обстрела центральной части города повреждено здание медицинского заведения и административные учреждения.
По его словам, известно о шести пострадавших.
ДОПОЛНЕНО В 22:00. Синегубов сообщил, что около 21:00 оккупанты нанесли удары КАБами по центральной части города и по открытой территории. Остальные локации прилетов еще устанавливаются.
Попадание зафиксировано в административном здании. Разрушены несколько этажей. В общей сложности повреждены сотни окон в админзданиях, областной больнице и жилых домах.
Известно о шести пострадавших – они находятся в легком и среднем состояниях.
- Вечером 27 октября россияне нанесли авиационные удары по Харькову и области.
- В результате атак пострадали более двух десятков человек, из них пятеро – дети.