В Харькове россияне попали авиабомбой около девятиэтажки, пострадали семь человек – фото
Число пострадавших в результате российского авиационного удара по Харькову вечером 27 октября возросло до семи. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
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В результате авиаудара частично пострадали квартиры на верхнем этаже девятиэтажного жилого дома, также в здании были выбиты окна.
По предварительным данным, ранения получили семь человек, среди них один ребенок. На месте происшествия работали психологи ГСЧС, оказывая необходимую поддержку пострадавшим.
Ранее Харьковская областная прокуратура сообщала, что пострадавшие в Харькове в тот вечер – пенсионеры от 61 до 76 лет.
- В ночь на 27 октября захватчики нанесли удары по энергетическим объектам Сумской области. Также россияне атаковали Киев ударными беспилотниками, все были обезврежены в окрестностях столицы.
- В целом оккупанты атаковали украинские регионы 80 ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили половину из них.
- Днем россияне ударили FPV-дронами по Куцурубской общине Николаевского района – погиб местный житель, оккупанты повторно атаковали машину полицейских.