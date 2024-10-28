В Харькове россияне попали авиабомбой около девятиэтажки, пострадали семь человек – фото

По предварительным данным, ранения получили семь человек, среди них один ребенок

Фото: ГСЧС

Число пострадавших в результате российского авиационного удара по Харькову вечером 27 октября возросло до семи. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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В результате авиаудара частично пострадали квартиры на верхнем этаже девятиэтажного жилого дома, также в здании были выбиты окна.

По предварительным данным, ранения получили семь человек, среди них один ребенок. На месте происшествия работали психологи ГСЧС, оказывая необходимую поддержку пострадавшим.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Ранее Харьковская областная прокуратура сообщала, что пострадавшие в Харькове в тот вечер – пенсионеры от 61 до 76 лет.