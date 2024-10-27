Россияне ударили КАБами по Харькову – двое пострадавших, есть повреждения и разрушения
Российские оккупанты нанесли авиаудары по Харькову – два человека пострадали, есть повреждения и разрушения, сообщили власти.
20:35. Глава обладминистрации Олег Синегубов написал о российских ударах.
21:11. Были зафиксированы несколько ударов управляемыми авиабомбами по Харькову: одно из попаданий пришлось по земле, обошлось без пострадавших, также было повреждено хозяйственное сооружение, рассказал чиновник.
Продолжался обзор.
21:38. Синегубов сообщил: из-за удара КАБа в Шевченковском районе пострадали два человека – 51-летний мужчина и 76-летняя женщина. Их госпитализировали.
Из-за удара КАБом в районе разрушен частный дом, написал мэр города Игорь Терехов.
По его данным, предварительно было четыре удара по трем районам – Шевченковскому, Киевскому и Салтовскому.
Осмотр мест прилетов продолжается.
- В ночь на 27 октября захватчики нанесли удары по энергетическим объектам Сумской области. Также россияне атаковали Киев ударными беспилотниками, все были обезврежены в окрестностях столицы.
- Всего оккупанты атаковали украинские регионы 80 ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили половину из них.
- Днем россияне ударили FPV-дронами по Куцурубской общине Николаевского района – погиб местный житель, оккупанты повторно атаковали машину полицейских.