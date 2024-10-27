Россияне ударили КАБами по Харькову – двое пострадавших, есть повреждения и разрушения

Российский КАБ (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Российские оккупанты нанесли авиаудары по Харькову – два человека пострадали, есть повреждения и разрушения, сообщили власти.

20:35. Глава обладминистрации Олег Синегубов написал о российских ударах.

21:11. Были зафиксированы несколько ударов управляемыми авиабомбами по Харькову: одно из попаданий пришлось по земле, обошлось без пострадавших, также было повреждено хозяйственное сооружение, рассказал чиновник.

Продолжался обзор.

21:38. Синегубов сообщил: из-за удара КАБа в Шевченковском районе пострадали два человека – 51-летний мужчина и 76-летняя женщина. Их госпитализировали.

Из-за удара КАБом в районе разрушен частный дом, написал мэр города Игорь Терехов.

По его данным, предварительно было четыре удара по трем районам – Шевченковскому, Киевскому и Салтовскому.

Осмотр мест прилетов продолжается.