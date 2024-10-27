Россия атаковала 80 дронами: силы ПВО сбили 41 беспилотник

Один беспилотник полетел в направлении Беларуси, отметили Воздушные силы

Охота на "шахеды" (Фото: Анатолий Штефан/Facebook)

В ночь на 27 октября россияне атаковали украинские регионы 80 ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили половину из них. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Оккупанты запустили дроны из Курска, Орла и Приморско-Ахтарска. По состоянию на 09:30 подтверждено сбивание 41 вражеского беспилотника в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Черниговской областях. Большинство вражеских БпЛА сбито в Одесской и Киевской областях.

Кроме того, 32 российских беспилотника локационно потеряны, один улетел в направлении Беларуси.

В ночь на 22 октября Россия запустила 60 дронов, 42 из которых удалось сбить.

23 октября оккупанты атаковали Украину 81 дроном. Сбить удалось 53.

Ночью 24 октября россияне тоже запускали "шахеды" по Украине, в том числе и по Киеву. Силы ПВО сбили 40 дронов из 50.

25 октября Россия выпустила по Украине более 60 ударных беспилотников, противовоздушная оборона сбила 36 из них.