Росія атакувала 80 дронами: сили ППО збили 41 безпілотник
У ніч проти 27 жовтня росіяни атакували українські регіони 80 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили половину з них. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.
Окупанти запустили дрони з Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська. Станом на 09:30 підтверджено збиття 41 ворожого безпілотника в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Більшість ворожих БпЛА збито в Одеській та Київській областях.
Крім того, 32 російські безпілотники локаційно втрачено, один полетів у напрямку Білорусі.
- У ніч проти 22 жовтня Росія запустила 60 дронів, 42 з яких вдалося збити.
- 23 жовтня окупанти атакували Україну 81 дроном. Збити вдалося 53.
- Вночі 24 жовтня росіяни теж запускали "шахеди" по Україні, зокрема і по Києву. Сили ППО збили 40 дронів з 50.
- 25 жовтня Росія випустила по Україні понад 60 ударних безпілотників, протиповітряна оборона збила 36 з них.