Росія атакувала 80 дронами: сили ППО збили 41 безпілотник

Один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, зазначили Повітряні сили

Полювання на "шахеди" (Фото: Анатолій Штефан/Facebook)

У ніч проти 27 жовтня росіяни атакували українські регіони 80 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили половину з них. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

Окупанти запустили дрони з Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська. Станом на 09:30 підтверджено збиття 41 ворожого безпілотника в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Більшість ворожих БпЛА збито в Одеській та Київській областях.

Крім того, 32 російські безпілотники локаційно втрачено, один полетів у напрямку Білорусі.