Росія атакує ударними дронами: десяток полетів на Київ. Бойова робота триває

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У ніч проти 24 жовтня і рано вранці Росія вчергове атакує Україну "шахедами". Зокрема сили протиповітряної оборони працювали вночі у Києві, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.

О 02:41 він написав про роботу ППО по ворожих безпілотниках у столиці. О 03:37 був відбій, але о 05:38 у Києві знову оголосили тривогу.

Повітряні сили звітують про запущені росіянами групи "шахедів" з різних напрямків від вечора 23 жовтня. Станом на ранок бойова робота триває, загроза з повітря зберігається для більшості областей.

ДОПОВНЕНО О 07:24. КМВА повідомила, що це була вже 14-та повітряна атака РФ на Київ з початку жовтня. Окупанти запускали дрони з Курської області, а на столицю безпілотники заходили переважно з північного і північно-східного напрямку.

Тривога вночі у Києві оголошувалася тричі і сумарно тривала майже шість годин. ППО знищила близько десятка російських дронів, але бойова робота ще триває.